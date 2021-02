Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut toujours y croire pour David Alaba…

Publié le 19 février 2021 à 17h15 par T.M.

Bien que le Real Madrid mènerait actuellement la course pour David Alaba, rien ne serait encore perdu pour les autres prétendants et notamment le PSG.

A 28 ans, David Alaba s’apprête à entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. En effet, à la fin de la saison, l’Autrichien quittera le Bayern Munich, mais la question est actuellement de savoir pour aller où. Selon les dernières informations de ESPN , pas moins de 8 grands clubs européens auraient déjà contacté Pini Zahavi, agent d’Alaba, pour prendre la température. Néanmoins, dans ce gros dossier, c’est le Real Madrid qui serait actuellement en pole position, bénéficiant notamment d’un accord verbal avec le joueur polyvalent.

Rien n’est encore fait !