Mercato - Barcelone : Départs, arrivées… Une révolution se prépare au Barça !

Publié le 20 février 2021 à 10h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone est clairement dépassé cette saison, du changement est attendu lors du prochain mercato estival. Ainsi, plusieurs départs serait déjà à l’ordre du jour, tandis que des arrivées sont espérées pour rajeunir l’effectif.

Après la correction infligée par le PSG (4-1), le FC Barcelone tentera de se relever ce dimanche en Liga face à Cadix. Les Blaugrana ont toutefois peu d’espoir de remporter le championnat puisque l’Atlético de Madrid dispose déjà de 9 points d’avance, tandis que le FC Valence a pris une grosse option en vue d’une qualification pour la finale de Coupe du Roi après son succès face au club culé (2-0). Les hommes de Ronald Koeman se dirigent donc vers une saison blanche, ce qui pourrait avoir des conséquences lors du prochain mercato estival.

Ça va bouger cet été à Barcelone