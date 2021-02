Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM monte au créneau pour l’avenir de Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 20 février 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que le départ de Jacques-Henri Eyraud continue d’être réclamé par les supporters de l’OM, cela n’est clairement pas prévu comme l’a fait savoir Hugues Ouvrard, « Head of Business » du club phocéen.

La colère gronde à l’OM et actuellement, toute cette haine est notamment dirigée vers un seul homme : Jacques-Henri Eyraud. Depuis plusieurs semaines, le président phocéen est dans le collimateur des fans marseillais, qui ne cessent de réclamer son départ dans les plus brefs délais. Ce samedi d’ailleurs, à l’occasion d’une conférence de presse organisée par les groupes de supporters opposés à l’un des projets d’Eyraud, cette demande de nouveau été réitérée. « Aussi, face à l'échec avéré de votre projet, nous ne vous considérons plus comme le dirigeant du club. Il est temps de quitter l’OM », a lâché un représentant des South Winners.

« Frank McCourt lui a renouvelé sa confiance il y a dix jours »