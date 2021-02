Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt est interpellé pour la vente du club !

Publié le 20 février 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que l'OM se retrouve au cœur de nombreuses polémiques, le tout en pleine rumeur de vente du club, Eric Di Meco attend un signe de Frank McCourt.

La crise couve du côté de l'Olympique de Marseille. En effet, les tensions sont vives entre les supporters et la direction du club phocéen suite au projet Agora OM lancé par le président Jacques-Henri Eyraud. Un projet qui déplaît fortement aux fans olympiens qui n'ont pas manqué de le faire savoir, alors de le même temps, les rumeurs concernant une vente de l'OM s'intensifient. Par conséquent, Eric Di Meco attend que Frank McCourt prenne la parole.

«Ce qui m'interroge le plus finalement, c'est de ne pas entendre McCourt»