Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un profil clair pour succéder à Eyraud !

Publié le 19 février 2021 à 17h45 par A.C.

Les supporters de l’Olympique de Marseille réclament toujours le départ du président Jacques-Henri Eyraud, qui est plus critiqué que jamais.

Si l’Olympique de Marseille a un peu sorti la tête de l’eau, avec une première victoire depuis le 9 janvier dernier, la situation du club est loin de s’être stabilisée. C’est en effet toujours la guerre entre les différents groupes de supporters et la direction. La cible de toutes les critiques est toujours Jacques-Henri Eyraud, coupable selon les supporters d’une communication nuisible pour l’image du club. Ce vendredi, ils se sont ainsi réunis pour réclamer une nouvelle fois le départ du président de l’OM.

« On veut un président qui connait le ballon et qui surtout a du respect pour les Marseillais »