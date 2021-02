Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue hivernale annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 14h00 par T.M.

En janvier, Pol Lirola a été prêté avec option d’achat par la Fiorentina à l’OM. Ce vendredi, l’Espagnol s’est penché sur son avenir sur la Canebière…

Dans les dernières heures du mercato estival, l’OM a vu Bouna Sarr partir au Bayern Munich. Ayant peu de temps pour réagir, Pablo Longoria n’avait alors pas réussi à pallier cette perte et attirer un nouvel arrière droit. Il aura fallu attendre le mois de janvier pour voir ce problème être réglé. Et c’est du côté de l’Italie que l’OM a trouvé son bonheur. A 23 ans, Pol Lirola a été prêté par la Fiorentina, un prêt d’ailleurs assorti d’une option d’achat. En échange de 12M€, Lirola pourrait alors devenir un joueur phocéen à part entière à l’avenir.

« On verra en juin »