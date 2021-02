Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand le maire de Marseille évoque une démission d'Eyraud !

Publié le 20 février 2021 à 12h10 par B.C.

Interrogé sur l’avenir de Jacques-Henri Eyraud, Benoit Payan n’a pas souhaité prendre position sur le sujet, mais le maire de Marseille n’hésite pas à mettre la pression sur les épaules du président de l’OM.

Depuis plusieurs mois, le fossé ne cesse de se creuser entre la direction de l’OM et ses supporters. Le point de non-retour semble même avoir été atteint après la décision du club phocéen de mettre en demeure plusieurs associations de supporters, réclamant aujourd’hui le départ de Jacques-Henri Eyraud. Plusieurs personnalités de la ville se sont déjà prononcées en faveur d’une démission du président de l’OM, et Benoit Payan a justement été interrogé sur le sujet par La Provence . Dans des propos relayés par le quotidien ce samedi, le maire de Marseille refuse de prendre position sur l’avenir de Jacques-Henri Eyraud, mais il n’hésite pas à lui mettre la pression pour que les relations s’apaisent entre l’OM et ses fans.

« Une démission d’Eyraud ? Il ne m’appartient pas de le décider »