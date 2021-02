Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le maire de Marseille jette un froid sur une vente de l’OM !

Publié le 20 février 2021 à 11h10 par B.C.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant un possible rachat de l’OM, le maire de la ville Benoit Payan a affirmé ce samedi qu’il n’avait été approché par un acquéreur potentiel pour le club.

Il y a quelques semaines, le journaliste Thibaud Vézirian avait lâché une bombe sur sa chaîne YouTube . « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens, avait-il indiqué. À Noël, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendus à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al Walid Bin Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. » Depuis cette énorme annonce, les supporters attendent impatiemment l’annonce de cette vente, d’autant que les relations avec la direction se sont détériorées. Cependant, l’OM a assuré que Frank McCourt n’avait absolument pas l’intention de laisser sa place, et visiblement, la mairie n’est pas informée d’un changement imminent de propriétaire.

Benoit Payan n’a pas été approché par un acquéreur potentiel