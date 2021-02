Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie saoudite… L’énorme annonce de l’OM sur une vente imminente !

Publié le 20 février 2021 à 9h10 par B.C.

Alors que l’OM est en guerre avec son public, Hugues Ouvrard a tenté de calmer le jeu à travers plusieurs réunions et visioconférences ce vendredi avec des associations de supporters. L’occasion notamment pour le Head of Business phocéen de réaffirmer que le club n’était pas à vendre.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les supporters de l’Olympique de Marseille attendent désespérément un rachat de leur club. Les résultats de l’équipe première sont en effet décevants, et la hache de guerre avec les dirigeants phocéens est clairement déterrée. Selon les informations divulguées récemment par Thibaud Vézirian, un changement de propriétaire à l’OM ne serait qu’une question de temps, puisque l’acte de cession serait déjà « signé » selon le journaliste. Depuis, Frank McCourt et l’OM ont fermement démenti ces informations, tandis que Jacques-Henri Eyraud dénonce pour sa part « une campagne de déstabilisation ». Alors que le climat est très tendu entre le club marseillais et ses fans, Hugues Ouvrard a participé à plusieurs réunions et visioconférences avec des associations de supporters ce vendredi pour apaiser les tensions, l’occasion de faire une nouvelle annonce sur l’avenir de l’OM.

« Ce club n’est pas à vendre », martèle l’OM