Mercato - OM : Un entraîneur lance un appel du pied à Pablo Longoria !

Publié le 20 février 2021 à 10h15 par La rédaction

Aujourd'hui consultant, Habib Beye se prépare à devenir entraîneur. Et l'ancien de l'OM ne s'en cache pas, entraîner le club phocéen est l'un de ses rêves.

Alors que l'OM est toujours à la recherche d'un entraîneur pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied à titre provisoire depuis le début du mois de février, les candidats ne manquent pas pour venir s'installer sur le banc du club phocéen. Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri ont longtemps été évoqués, mais Jorge Sampaoli semble aujourd'hui tenir la corde pour reprendre l'OM en main. Un poste qui fait également rêver Habib Beye, ancien joueur marseillais aujourd'hui consultant pour Canal+ ...

« Tu ne dis pas non à l'OM »