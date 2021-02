Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance est claire pour l'avenir de Koeman !

Publié le 20 février 2021 à 15h00 par La rédaction

Le futur de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone semble plus que jamais lié à l'élection présidentielle barcelonaise qui se tiendra le 7 mars prochain.

La première saison de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone n'est pas de tout repos. Le technicien néerlandais doit faire face à de nombreuses incertitudes, comme la situation contractuelle de Lionel Messi, en fin de contrat à l'issue de la saison, ainsi que l'élection présidentielle barcelonaise, qui décidera le 7 mars prochain de la nouvelle direction que prendra le club catalan. C'est d'ailleurs cette élection qui devrait décider du sort de Koeman au Barça.

L'avenir de Koeman décidé dans les prochaines semaines ?