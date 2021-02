Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle grosse annonce sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 21 février 2021 à 16h10 par A.M.

Priorité de Pablo Longoria pour remplacer André Villas-Boas, Jorge Sampaoli semble plus proche que jamais de rejoindre l'OM.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas qui n'est plus l'entraîneur du club phocéen depuis le 2 février dernier et sa mise à pied par la direction olympienne. Et bien que Nasser Larguet, directeur du centre de formation de l'OM, assure un intérim unanimement salué, Pablo Longoria a accéléré les discussions avec Jorge Sampaoli, actuellement sur le banc de l'Atlético Mineiro ces derniers jours.

Sampaoli à l'OM ? «Ce n'est plus qu'une question de jours»