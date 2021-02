Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli lâche une grosse confidence !

Publié le 21 février 2021 à 8h30 par A.M.

Toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur, l'OM a fait de Jorge Sampaoli sa grande priorité. Et selon son entourage, les discussions avancent bien.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est le favori pour succéder à André Villas-Boas sur le banc de l'OM. Le technicien portugais a été mis à pied au début du mois de février après avoir réclamé son départ en conférence de presse. Depuis, Nasser Larguet assure un intérim bien plus long que prévu. Toutefois, le directeur du centre de formation de l'OM va prochainement pouvoir reprendre son rôle puisque l'arrivée de Jorge Sampaoli se précise.

Sampaoli plus proche que jamais de l'OM ?