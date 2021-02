Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane regretterait déjà deux départs !

Publié le 21 février 2021 à 7h30 par A.D.

A la peine depuis le début de saison, Luka Jovic et Martin Odegaard ont tous les deux quitté le Real Madrid. Alors qu'ils viennent d'être prêtés à l'Eintracht Francfort et à Arsenal, les deux hommes manqueraient déjà à Zinedine Zidane.

Dans la première partie de saison, Luka Jovic et Martin Odegaard ont vécu des mois très difficiles. Alors qu'il peinaient à obtenir les bonnes grâces de Zinedine Zidane, les deux joueurs du Real Madrid n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent. Par conséquent, Luka Jovic et Martin Odegaard sont tous les deux allés voir ailleurs pour jouer davantage. Le Serbe a retrouvé l'Eintracht Francfort, tandis que le Norvégien a migré vers Londres du côté d'Arsenal. Et à peine partis, Luka Jovic et Martin Odegaard seraient déjà regrettés au Real Madrid.

Zidane regretterait les départs de Jovic et Odegaard