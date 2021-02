Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Mbappé, Pochettino réclame une star de Premier League !

Publié le 21 février 2021 à 8h15 par D.M. mis à jour le 21 février 2021 à 8h20

Si Neymar ou Kylian Mbappé venait à quitter le PSG à la fin de la saison, Mauricio Pochettino pourrait recruter Harry Kane, qui a déjà évolué sous ses ordres à Tottenham.

« La question revient souvent. Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux » déclarait Kylian Mbappé ce mardi après la rencontre face au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant français hésite toujours à prolonger son contrat avec le PSG. Courtisé par le Real Madrid, le joueur n’a toujours pas donné sa réponse, mais un vent d’optimisme souffle sur ce dossier selon les dernières informations de L’Equipe . Autre star du PSG, Neymar aurait déjà apposé sa signature au bas du contrat et l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours. Même si Kylian Mbappé et Neymar pourraient rester à Paris la saison prochaine, Mauricio Pochettino se prépare à toutes les éventualités.

Le PSG cible Harry Kane