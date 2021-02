Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le projet colossal du Real Madrid prend forme !

Publié le 21 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Souhaitant révolutionner son effectif, le Real Madrid envisagerait de faire coup double avec Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé, à quelques mois d’intervalle.

Lors des deux dernières sessions des transferts, le Real Madrid n’a enregistré aucune arrivée. En revanche, le club merengue a dégraissé son effectif via des prêts et des ventes. De quoi préparer le terrain pour le mercato estival qui approche et surtout de limiter les dégâts économiques infligés par la crise financière liée au Covid-19. Désormais, le Real Madrid serait prêt à frapper un grand coup sur le marché en s’attachant à terme deux des plus grandes promesses du football européen.

Haaland puis Mbappé en 2022 ?