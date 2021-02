Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ne va rien laisser au hasard pour Mbappé et Haaland !

Publié le 20 février 2021 à 1h30 par A.D.

Totalement sous le charme de Kylian Mbappé et d'Erling Braut Haaland, Zinedine Zidane voudrait à tout prix s'offrir l'une des deux stars en devenir cet été. Selon la presse espagnole, le coach du Real Madrid aurait monté un plan pour obtenir gain de cause.

Encore très jeunes, Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans) gravissent les échelons à une vitesse fulgurante. Etincelantes au PSG et au Borussia Dortmund, les deux pépites seraient dans le collimateur du Real Madrid. Très discret lors des deux dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane voudrait frapper très fort l'été prochain et tenterait de s'offrir Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Et pour rafler la mise, le coach du Real Madrid appliquerait une stratégie bien précise.

Zidane aux manettes pour Mbappé et Haaland ?