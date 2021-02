Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... L'annonce fracassante du Barça !

Publié le 19 février 2021 à 20h15 par A.D.

En grande difficulté cette saison, le Barça songerait à recruter Erling Braut Haaland ou encore Kylian Mbappé. Toutefois, selon Victor Font, évoquer de tels joueurs est impensable dans la mesure où le club catalan est à la peine sur le plan financier. A en croire le candidat à la présidence du FC Barcelone, il faudrait plutôt miser sur des pépites, comme Pedri ou Jules Koundé, pour les faire grandir dans l'écurie blaugrana.

Après une très mauvaise saison 2019-2020, le Barça ne fait pas mieux lors de l'exercice en cours. Et pourtant, le club catalan a procédé à un énorme ménage lors du dernier mercato estival. En effet, le FC Barcelone a changé totalement de visage, que ce soit dans son organigramme ou dans son effectif. En plus de Quique Sétién, Eric Abidal et de Josep Bartomeu, l'écurie blaugrana a vu partir un grand nombre de joueurs l'été dernier, et notamment Luis Suarez (Atlético de Madrid), Ivan Rakitic (FC Séville), Arturo Vidal (Inter), Arthur Melo (Juventus) et Nelson Semedo (Wolverhampton). Autant de départs qui n'ont pas vraiment lancé une nouvelle dynamique au FC Barcelone, puisque les résultats restent mauvais. Pour entrer dans une toute nouvelle dimension et renverser totalement la vapeur, le club catalan songerait à recruter Kylian Mbappé ou Erling Haaland, les stars d'aujourd'hui et de demain. Toutefois, Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, estime que le recrutement de l'un de ses deux buteurs est une fausse bonne idée.

«Cet été, nous ne pouvons pas recruter»