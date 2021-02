Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… La porte est ouverte pour le changement !

Publié le 21 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

L’avenir de Kylian Mbappé étant encore incertain, le PSG songerait à Lionel Messi pour le remplacer. Et Mauricio Pochettino n’a exclu aucune option dans ce dossier…

Alors que le PSG n’a toujours pas fixé l’avenir de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu’en juin 2022, Leonardo aurait un plan B en tête depuis plusieurs semaines : attirer librement Lionel Messi. En effet, l’arrivée de la star du FC Barcelone pourrait permettre de pallier une éventuelle vente de Mbappé en fin de saison, mais Mauricio Pochettino a t-il fait son choix entre l’attaquant français du PSG et Messi ?

Pochettino ne ferme aucune porte