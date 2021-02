Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un boulevard pour Lionel Messi !

Publié le 20 février 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que Manchester City serait passé à l’action en proposant une offre stratosphérique à Lionel Messi, la vérité serait tout autre, laissant le PSG continuer à rêver pour le capitaine du FC Barcelone.

Lionel Messi bientôt à Manchester pour arborer la tunique des Citizens ? À en croire T he Sun , le capitaine du FC Barcelone pourrait évoluer chez le leader de Premier League la saison prochaine alors que son contrat au Barça court jusqu’en juin prochain. En effet, le tabloïd britannique explique qu’une offre de contrat serait sur le point d’être transmise à Messi grâce à laquelle il pourrait toucher 495M€ en salaire sur les cinq prochaines années. Le plan serait simple, un bail de 2 ans à City comprenant une saison supplémentaire en option avant un départ au New York City FC, franchise de Major League Soccer affiliée à Manchester City. De quoi faire trembler le PSG, qui fait également la cour en privé et en public à Lionel Messi ? Pas vraiment.

Pas d’offre de Manchester City