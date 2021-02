Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça affiche un énorme souhait avec... Pep Guardiola !

Publié le 20 février 2021 à 16h00 par D.M.

Lluis Carreras, qui pourrait devenir le prochain directeur du football du FC Barcelone en cas de victoire de Toni Freixa, espère enregistrer le retour de Pep Guardiola, sous contrat avec Manchester City.

« Je l'ai dit à de nombreuses reprises, ma période comme entraîneur de Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie, on ne doit faire les choses qu'une fois. Il y a des gens incroyables qui peuvent occuper le poste, comme en ce moment, par exemple, Ronald Koeman, qui est un excellent entraîneur. C'est fini » avait confié Pep Guardiola en octobre dernier. Pourtant, certains candidats à la présidence du FC Barcelone rêvent de rapatrier le technicien catalan, en poste à Manchester City. C’est notamment le cas de Victor Font, mais aussi de Toni Freixa.

« La porte doit être ouverte pour Guardiola et le tapis doit être mis »