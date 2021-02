Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 20 février 2021 à 20h00 par D.M.

Lluis Carreras, qui pourrait devenir directeur du football du FC Barcelone en cas de victoire de Toni Freixa lors des élections présidentielles, s’est prononcé sur l’avenir d’Ousmane Dembélé.

Le prochain président du FC Barcelone, élu le 7 mars prochain, va avoir du pain sur la planche. L’heureux élu va devoir régler l’avenir de Lionel Messi, qui voit son contrat expirer à la fin de la saison. L’attaquant argentin voudrait s’entretenir avec le prochain dirigeant avant de prendre une décision définitive. Autre joueur qui hésite à prolonger son bail avec le FC Barcelone : Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français n’a toujours pas entamé de discussions avec la formation blaugrana et voudrait, lui aussi s’entretenir avec le successeur de Josep Maria Bartomeu avant de trancher.

« Je pense qu'il va demander à prolonger »