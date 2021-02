Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Ousmane Dembélé déjà tout tracé ?

Publié le 17 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois désormais, Ousmane Dembélé se sent bien au FC Barcelone et ne compterait pas quitter « le meilleur club du monde ». Candidat à la présidence, Joan Laporta est sur la même longueur d’onde que le champion du monde.

Le FC Barcelone pourrait se séparer d’Ousmane Dembélé à l’issue de la saison. En effet, son contrat courant jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore serait susceptible d’être incité à aller voir ailleurs si aucun accord n’était convenu d’ici-là pour remédier à sa situation contractuelle. Et du point de vue du principal intéressé, un départ n’est pas dans les tuyaux comme il l’a confié au site officiel de l’UEFA dernièrement. « Je me sens bien à Barcelone et dans la vie en général. J'ai beaucoup changé après mes problèmes physiques. Je le prends comme un challenge maintenant. Cette saison, ça va mieux et j'ai changé beaucoup de choses depuis 2017. J'ai signé pour le meilleur Club du monde et j'ai changé personnellement mais je suis toujours le même » . Selon Guillem Balague, journaliste de la BBC , le plan de Joan Laporta serait de briser le contingent français en vendant Dembélé et le reste de la colonie française à l’occasion du prochain mercato. Néanmoins, la volonté du candidat à la présidence du FC Barcelone est tout autre avec Ousmane Dembélé.

« Je vais essayer de faire en sorte que le Barça les garde pendant des années »