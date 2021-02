Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech, Kita... L'anecdote de Kombouaré sur son arrivée !

Publié le 20 février 2021 à 21h10 par La rédaction

17e entraîneur du FC Nantes sous l'ère Waldemar Kita, soit depuis 2007, Raymond Domenech a été remplacé extrêmement rapidement. Tellement rapidement que même son successeur, Antoine Kombouaré, ne s'attendait pas à prendre son poste.

Arrivé il y a dix jours pour prendre les rênes du FC Nantes en lieu et place de Raymond Domenech, qui ne sera resté en poste que durant 46 jours, Antoine Kombouaré n'est autre que le quatrième entraîneur de la saison pour les Canaris . Avec pour objectif d'obtenir le maintien du club, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain sait bel et bien qu'il peut rapidement se retrouver à son tour sur la sellette. Sauf que, pour le moment, ses débuts sont une réussite, comme en témoigne le premier match pour lequel il a entraîné les Nantais et au terme duquel ces derniers l'ont emporté sur la pelouse d'Angers (1-3). Bien avant tout cela, alors qu'il était libre de tout contrat et que Raymond Domenech battait des records de mauvais résultats, Antoine Kombouaré ne s'attendait aucunement à ce que Waldemar Kita l'appelle pour ce poste.

« Quand Waldemar Kita m’a appelé, je ne pensais pas que Raymond Domenech serait remplacé »