Mercato - Barcelone : Une recrue estivale déjà poussée vers la sortie ?

Publié le 20 février 2021 à 21h00 par D.M.

Recruté lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman et pourrait déjà quitter le FC Barcelone.

Arrivé en Catalogne lors du dernier mercato estival en provenance de la Juventus, Miralem Pjanic traverse une période compliquée au FC Barcelone. Le milieu de terrain ne fait pas partie des premiers choix de Ronald Koeman et occupe un rôle de remplaçant. Interrogé sur cette période délicate, Pjanic a laissé entendre que la relation avec son entraîneur était loin d’être idyllique. « Je n'ai pas beaucoup d'échanges avec Koeman. Une situation comme ça, qui ne m'est jamais arrivée, bien sûr que ce n'est pas facile. Je l'accepte très difficilement. Les raisons exactes, je ne sais pas. Mais je me focalise sur le travail, après il faudra accepter les choix qui seront faits. Je suis venu ici pour gagner des titres et je veux marquer le club de mon empreinte » avait confié le joueur de 30 ans lors d’un entretien à Téléfoot .

Un départ de Pjanic lors du prochain mercato estival ?