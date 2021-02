Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dernier dossier de Leonardo fixé à 35M€ !

Publié le 20 février 2021 à 21h15 par T.M.

Ce samedi, la presse italienne rapporte un intérêt du PSG pour Rodrigo De Paul. Et les exigences de l’Udinese seraient connues pour le milieu argentin.

Suite à l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG début janvier, le club de la capitale pourrait bien prendre l’accent argentin dans les mois à venir. Prochainement, Mauro Icardi et Leandro Paredes pourraient voir débarquer d’autres compatriotes et tous les regards se tournent notamment vers Lionel Messi, très attendu au PSG. Mais d’autres Argentins seraient ciblés à l’instar de Sergio Agüero (Manchester City), mais aussi Rodrigo De Paul. Ce samedi, Niccolo Ceccarini a révélé pour Tuttomercatoweb , que Leonardo était de plus en plus intéressé par le milieu de terrain de l’Udinese.

Un dossier à 35M€ ?

Habitué à recruter en Italie, Leonardo pourrait donc se servir à l’Udinese. Toutefois, le club transalpin ne fera aucun cadeau pour Rodrigo De Paul. Alors que le joueur de 26 ans est sous contrat jusqu’en 2024, Niccolo Ceccarini a fait savoir qu’il faudra au moins compter 35M€ pour espérer s’offrir De Paul. A suivre…