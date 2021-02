Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Agüero !

Publié le 20 février 2021 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero devrait quitter Manchester City librement et gratuitement. Prêt à profiter de la situation de l'international argentin, le PSG pourrait voir l'un de ses adversaires lui laisser le champ libre. En effet, l'Inter serait désormais hors jeu sur ce dossier.

Arrivé en provenance de l'Atlético à l'été 2011, Sergio Agüero pourrait faire ses valises et quitter Manchester City après dix saisons de bons et loyaux services. Sous contrat jusqu'au 30 juin, El Kun ne serait pas du tout parti pour prolonger avec les Citizens . Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. Alors que Moise Kean, prêté sans option d'achat par Everton, devrait quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo pourrait tenter de récupérer Sergio Agüero librement et gratuitement l'été prochain. Interrogé dernièrement sur son avenir, l'international argentin a entretenu le suspens. « Mon contrat se termine à la fin de la saison et je ne sais pas encore quoi faire. La première chose que je veux faire, c'est jouer et à la fin de la saison, nous verrons » , a-t-il confié dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . S'il ne sait pas quel maillot il portera la saison prochaine, Sergio Agüero ne devrait pas endosser celui de l'Inter dans tous les cas.

L'Inter aurait oublié Sergio Agüero