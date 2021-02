Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un vrai coup à jouer avec une star de Guardiola !

Publié le 20 février 2021 à 18h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Sergio Agüero n’aurait plus d’avenir du côté de Manchester City à en croire la presse anglaise. L’occasion pour Leonardo et Mauricio Pochettino de frapper fort pour l’Argentin.

Et si c’était le bon moment pour le PSG de recruter Sergio Agüero ? Ces dernières semaines, le club de la capitale a été lié au nom du buteur de Manchester City où son contrat expire en juin prochain. À l’occasion d’un stream sur la plateforme Twitch , Agüero laissait récemment planer le doute sur son avenir alors que Mauricio Pochettino, fan du profil de son compatriote argentin, aimerait bien le voir débarquer à Paris à la fin de la saison. « Mon contrat se termine à la fin de la saison et je ne sais pas encore quoi faire. La première chose que je veux faire, c'est jouer et à la fin de la saison, nous verrons ». Et au vu de l’évolution de la situation d’Agüero à City, le PSG aurait toutes ses chances de boucler cette opération.

Agüero à City, c’est terminé