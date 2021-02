Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les énormes regrets de la Juventus pour Mbappé !

Publié le 20 février 2021 à 17h30 par A.C.

Il n’y a pas que le Real Madrid et le FC Barcelone qui regrettent d’être passé à côté de Kylian Mbappé.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée en 2017, il n’a en effet jamais cessé de gravir les échelons, même si cette saison il a rencontré quelques difficultés. Mais les grands joueurs répondent présent dans les grands rendez-vous et c’est ce que Mbappé a fait. La star du Paris Saint-Germain a littéralement crevé l’écran lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions, face au FC Barcelone de Lionel Messi (1-4). Auteur d’un triplé, il a fait les Unes des plus grands quotidiens sportifs européens ces derniers jours, notamment espagnols. Car le Real Madrid a toujours cette obsession d’arracher Mbappé au PSG, après l’échec de 2017 ! L’Équipe explique d’ailleurs ce samedi les coulisses de l’échec madrilène...

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’en mordent encore les doigts

Dans les colonnes du quotidien ce samedi, on apprend en effet que le Real Madrid proposait beaucoup plus que le Paris Saint-Germain, en 2017. D’après les informations de L’Équipe , le club madrilène aurait offert jusqu’à 225M€ à l’AS Monaco. Cela fait 45M€ de plus que le PSG, qui avait réussi à l’époque à boucler une opération d’une valeur totale de 180M€, dont 145M€ auraient d’ailleurs déjà été payés. L’Équipe explique que ce seraient les taxes espagnoles, ainsi que la concurrence de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema, qui auraient poussé Mbappé vers le PSG. Ce n’est pas tout, puisqu’un intermédiaire de mercato espagnol a également révélé tout récemment que le FC Barcelone serait également passé à côté de Mbappé. Junior Minguella a en effet révélé au micro de la Cadena COPE que le prodige français était une cible du Barça en 2017 pour pallier le départ de Neymar... avant que les dirigeants ne choisissent Ousmane Dembélé.

La Juventus pouvait s’offrir Mbappé pour 50M€