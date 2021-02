Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… La prochaine star de Zidane d’ores et déjà identifiée ?

Publié le 20 février 2021 à 16h10 par B.C.

Dans les prochains mois, le Real Madrid pourrait être confronté à un sacré dilemme. En effet, Florentino Pérez souhaite mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Haaland, mais il faudra faire un choix, et l’un de ces deux phénomènes semble plus accessible que l’autre…

Cette semaine, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont permis à leur équipe de prendre une option sur les quarts de finale de la Ligue des champions. Le champion du monde du PSG a inscrit un triplé sur la pelouse du FC Barcelone (4-1) tandis que le Norvégien du Borussia Dortmund s’est contenté d’un doublé à Séville (3-2). Dans le même temps, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont montrés impuissants lors des défaites du Barça et de la Juventus, tout un symbole puisque les deux jeunes phénomènes sont considérés comme les potentiels successeurs des deux monstres du football qui se partagent le Ballon d’Or depuis plus de dix ans. Le Real Madrid est bien conscient de cela et souhaiterait en profiter, mais Florentino Pérez devra faire un choix.

Haaland plutôt que Mbappé

En pleine crise du Covid-19 et malgré ses ambitions XXL, le Real Madrid ne pourra recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland durant le même été comme l’a confirmé Edu Pidal sur la radio Onda Cero . Florentino Pérez devra donc faire un choix, et selon le journaliste, l’opération Haaland semble bien plus réaliste pour la Casa Blanca . Le Real Madrid dispose en effet d’excellentes relations avec le Borussia Dortmund, et le prix de l’attaquant de 20 ans semble plus accessible. De quoi laisser un peu de répit au PSG ? Affaire à suivre…