Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Sergio Ramos !

Intéressé par Sergio Ramos, libre à l’issue de la saison, le PSG aurait déjà pris la température auprès de l’agent du défenseur. Ce qui ne serait pas le cas de Manchester United.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger, et il est peut-être déjà trop tard. Le défenseur et son club campent sur leurs positions et semblent encore loin d’avoir trouvé un terrain d’entente. Alors que la direction était jusqu’ici optimiste, le doute s’installerait en interne au fil du temps. Il faut dire que plusieurs clubs se tiennent prêts au cas où Sergio Ramos annonçait son départ, à commencer par le PSG. Il y a quelques jours, le journaliste Fabrizio Romano indiquait même que le PSG avait déjà approché l’agent de l’Espagnol, et Leonardo serait le seul à être passé à l’action.

Sur Twitter , Fabrizio Romano a affirmé que Manchester United, également annoncé sur les traces du joueur de 34 ans, était jusqu’à maintenant resté en retrait dans ce dossier. « Ils n’ont pas contacté l’agent de Ramos. Il n’y a rien à ce jour avec Manchester United », a-t-il indiqué. Reste à voir si les Red Devils décideront de passer la seconde dans les prochaines semaines.

Again. Manchester United have *not* contacted Sergio Ramos agent. There’s nothing with Man Utd, as of today. Still the same situation. #mufc https://t.co/oqyZI9loi4