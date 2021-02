Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 20h00 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Sa situation a attiré bon nombre de clubs européens, désireux de s’attacher les services du défenseur pour presque rien. Mais pour le capitaine des Merengue, il ne serait pas question de quitter Madrid.

Le feuilleton Sergio Ramos continue d'agiter le marché des transferts. Le capitaine des Merengue n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid, alors qu’il arrive à expiration cet été. Sa situation a alerté plusieurs grands clubs européens, comme le PSG ou encore la Juventus, qui sont intéressés à l’idée de recruter le défenseur de 34 ans pour presque rien. Si les négociations entre Florentino Pérez et Ramos stagnent toujours, le joueur aurait cependant envoyé un signal positif à la direction madrilène.

Aucune intention de quitter le Real Madrid