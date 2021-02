Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec Camavinga !

Publié le 20 février 2021 à 21h30 par A.D.

Très en vue du côté de Rennes, Eduardo Camavinga affolerait l'Europe. En effet, l'international français séduirait le Real Madrid et la Juventus, entre autres. Toutefois, les Bianconeri auraient décidé de sortir de la course, parce qu'ils n'auraient pas l'intention de payer plus de 80M€ pour le transfert d'Eduardo Camavinga.

Du haut de ses 18 ans, Eduardo Camavinga a déjà de nombreux admirateurs. En effet, la pépite du Stade Rennais aurait tapé dans l'oeil d'un bon nombre d'écuries européennes, et notamment du Real Madrid. « Le Real Madrid est un grand club, un grand club pour lequel jouer. Eduardo aura le choix entre beaucoup de clubs si Rennes décide de le libérer. Ils seront l'un des quatre des cinq clubs au monde où il pourrait aller. Eduardo adorerait jouer pour un club de haut niveau. Madrid est l'un de ces meilleurs clubs au monde, tout comme Barcelone » , a confié Jonathan Barnett, l'agent d'Eduardo Camavinga, à Goal dernièrement. Alors que son jeune milieu de terrain ne manquerait pas de prétendants, le Stade Rennais pourrait empocher un véritable pactole pour son transfert. Comme l'a indiqué Calciomercato.com ce samedi après-midi, le prix d'Eduardo Camavinga serait évalué à plus de 80M€. Une somme qui aurait refroidi la Juventus.

La Juve aurait tiré un trait sur Camavinga