Mercato - PSG : Cette énorme révélation à 50M€ sur Kylian Mbappé !

Publié le 20 février 2021 à 16h45 par B.C.

Recruté par le PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé aurait pu connaître une tout autre carrière en s’engageant à la Juventus une année auparavant. Un échec que regrette encore le club turinois.

Quelques jours après avoir mis la main sur Neymar pour 222M€, le PSG frappait encore plus fort durant l'été 2017 en enrôlant Kylian Mbappé, la sensation du moment à l’AS Monaco. L’attaquant bondynois a rejoint de la capitale sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 180M€ au total. Une fortune pour un joueur âgé de 18 ans à cette époque, mais le PSG n’a pas hésité pour devancer le Real Madrid et le FC Barcelone dans ce dossier. Les deux mastodontes espagnols s’étaient en effet positionnés sur Kylian Mbappé, et si le club culé a préféré miser sur Ousmane Dembélé, les Merengue étaient quant à eux bien déterminés à boucler le recrutement du jeune joueur. Un été agité qui aurait pu ne jamais arriver.

Mbappé pouvait aller à la Juve dès l’été 2016