Mercato - OM : Le danger se confirme pour Arkadiusz Milik !

Publié le 20 février 2021 à 16h15 par La rédaction

Et si l'OM était contraint de laisser partir Arkadiusz Milik en raison d'une clause libératoire incluse dans son contrat ? La tendance se confirme de jour en jour.

Tout juste débarqué du côté de l'OM, sous la forme d'un prêt avec obligation d’achat en provenance de Naples, Arkadiusz Milik pourrait quitter le club phocéen dès l'été prochain. Comme l'a récemment dévoilé la presse italienne, l'attaquant polonais disposerait d’une clause libératoire qui s'élève à 12M€. Et même si les derniers échos laissent à penser que Milik n’aurait aucunement l’intention de quitter l’OM, les prétendants à l'affût dans ce dossier sont nombreux, notamment du côté de la Serie A. Une tendance qui semble se confirmer, notamment du côté de Turin.

La Juventus en pole ?