Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 495M€, City… Le feuilleton Lionel Messi s’emballe !

Publié le 20 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Le PSG serait à la lutte avec Manchester City pour s’attacher les services de Lionel Messi. Et les Skyblues semblent prêts à casser leur tirelire pour attirer le capitaine du FC Barcelone à Manchester.

« Messi veut gagner avec le Barça. Je ferai de mon mieux pour le garder. Il y a certains clubs qui sont très intéressés pour le recruter, mais Leo veut remporter des titres, pas seulement gagner de l’argent. Il n’est pas un problème pour le Barça, il représente 30% des revenus du club ». Pour Sky Sport , Joan Laporta faisait passer ce message lourd de sens après la déroute du FC Barcelone au Camp Nou face au PSG mardi soir lors du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (4-1). Celui qui est présenté comme le favori aux élections présidentielles du Barça qui se tiendront le 7 mars prochain demeure tout à fait confiant quant aux chances du club culé de conserver leur capitaine dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Le PSG et Manchester City sont donc prévenus. Et alors que le PSG ferait la cour en coulisse en plus de ses déclarations publiques, Manchester City placerait également ses pions dans la course à la signature de Lionel Messi.

Le plan colossal de Manchester City pour Lionel Messi