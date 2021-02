Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, Barcelone veut encore recruter à Paris…

Publié le 21 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Juan Bernat discute actuellement d’une prolongation avec Leonardo. Mais le FC Barcelone est à l’affût dans ce dossier…

Décidément, le PSG et le FC Barcelone ne cessent de se faire des coups bas sur le marché des transferts ! Le plus marquant entre ces deux clubs est sans aucun doute le transfert légendaire de Neymar en 2017, attiré pour 222M€ par le PSG qui avait surpris tout le monde en levant l’option d’achat de la star brésilienne. Dans l’autre sens, le Barça a également tenté quelques coups depuis le début de l’ère QSI avec Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti et surtout Neymar, qui avait fait l’objet d’un gros feuilleton à l’été 2019 pour son retour avorté en Catalogne. Et un autre joueur du PSG est désormais concerné…

Barcelone tente Bernat pour 0€

Comme l’a indiqué L’Equipe, le FC Barcelone apprécie beaucoup le profil de Juan Bernat, qui arrive au terme de son contrat en fin de saison avec le PSG, et envisage de l’attirer gratuitement. Mais ce dossier est déjà mal embarqué pour le Barça, puisque Bernat a déjà entamé des négociations avec Leonardo pour prolonger son bail en envisagerait sérieusement de continuer l’aventure au PSG.