Mercato - PSG : Nouvelles menaces colossales dans le dossier Agüero !

Publié le 20 février 2021 à 23h45 par A.D.

Alors que le contrat de Sergio Agüero arrivera à terme le 30 juin, Leonardo souhaiterait en profiter pour le récupérer gratuitement l'été prochain. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être devancé par l'Independiente ou le New York FC.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero se rapprocherait dangereusement d'un départ de Manchester City. Interrogé sur son avenir dernièrement, El Kun a reconnu qu'il était dans le flou le plus total. « Mon contrat se termine à la fin de la saison et je ne sais pas encore quoi faire. La première chose que je veux faire, c'est jouer et à la fin de la saison, nous verrons » , a-t-il confié dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . Conscient de la situation contractuelle de Sergio Agüero, Leonardo songerait à profiter de l'aubaine à la fin de la saison. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être devancé par un club d'Amérique pour le buteur de 32 ans.

Un retour aux sources pour Sergio Agüero ?