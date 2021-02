Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va dicter le mercato du Real Madrid !

Publié le 21 février 2021 à 7h15 par A.C.

Au sein du Real Madrid, on semble bien obsédé par Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2022.

C’est un secret de Polichinelle. Le Real Madrid a en travers de la gorge l’échec de 2017 avec Kylian Mbappé. A l’époque, le prodige de l’AS Monaco avait préféré snober les sirènes madrilènes pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Pourtant, L’Équipe a assuré tout récemment que le club madrilène offrait plus que le PSG. Beaucoup plus ! Le quotidien évoque en effet le montant de 225M€, précisant toutefois qu’à cause de la forte concurrence au Real Madrid ainsi qu’à cause des taxes en vigueur en Espagne, l’opération est tombée à l’eau.

Le Real Madrid apprécie Haaland, mais Mbappé...