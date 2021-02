Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Mbappé et Haaland auraient pu changer la carrière de Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 février 2021 à 18h30 par A.C.

Kylian Mbappé et Erling Haaland font actuellement le bonheur du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund. Pourtant, ils auraient pu avoir une tout autre trajectoire...

Cette semaine, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont énormément fait parler d’eux. Il faut dire que l'attaquant du Paris Saint-Germain a été la star du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-4). Auteur d’un triplé, il a livré sa meilleure prestation sur la scène européenne depuis qu’il est au PSG, hypothéquant quasiment la qualification pour les quarts de finale. De l’autre côté, Erling Haaland a signé un doublé contre le FC Séville (2-3), donnant également l’avantage au Borussia Dortmund en vue du huitième de finale retour.

La Juventus aurait pu aligner une attaque Mbappé-Haaland

Il n’y a pas un seul quotidien sportif en Europe et peut-être même dans le monde entier, qui n’a pas affiché sur sa Une Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Et ce n’est pas près de se termine ! Ce samedi, Tuttosport assure qu’au sein de la Juventus on a dû pester ces derniers jours, en voyant les prestations de Mbappé et d’Haaland. Les deux joueurs auraient en effet pu être recrutés par les Bianconeri , le Français en 2016 et le Norvégien en 2017, puis en 2019. En ce qui concerne Haaland, Tuttosport révèle notamment qu’il avait visité les installations de la Juve en 2017, assistant même à un match en présidentielle avec son père et revêtant un bonnet bianconero. En 2019, la Juve est passée encore plus près de rafler la mise, puisqu’une place était même réservée à Haaland dans la toute nouvelle équipe U23, créé en 2018. Finalement le Norvégien n’a jamais rejoint Turin, tout comme Mbappé... et la Juventus a changé de projet, préférant miser sur Cristiano Ronaldo, arrivé à l’été 2018.

