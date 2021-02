Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Larguet, accord... Nouveau rebondissement dans le feuilleton Sampaoli !

Publié le 22 février 2021 à 1h30 par Th.B.

Bien que Geoffroy Garétier ait jeté un froid sur une arrivée de Jorge Sampaoli ce dimanche, le technicien argentin serait bel et bien attendu à l’OM puisque les deux parties se seraient mises d’accord oralement.

Comme le10sport.com vous l’a assuré en exclusivité le 17 février dernier, un accord était proche entre les dirigeants de l’OM et Jorge Sampaoli pour que l’entraîneur de l’Atletico Mineiro, où il est lié jusqu’en décembre, vienne succéder à André Villas-Boas. Alors que la presse est unanime, Geoffroy Garétier a déclaré sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche que l’OM comptait prendre son temps pour la nomination d’un nouveau coach afin de sélectionner le profil jugé parfait par Pablo Longoria, directeur du football de l’OM et les hauts représentants du club phocéen. En outre, le journaliste de Canal+ a assuré qu’aux yeux de l’OM, Nasser Larguet « fait le job » et que l’entraîneur intérimaire devrait rester en place si une option concrète ne faisait pas l’unanimité. La vérité serait tout autre.

Sampaoli bel et bien en approche