Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean prêt à jouer un sale tour à Leonardo ?

Publié le 22 février 2021 à 7h45 par Th.B.

L’attaquant apportant satisfaction au PSG, Leonardo aimerait prolonger l’aventure de Moise Kean à Paris. Mais le buteur d’Everton verrait d’un bon oeil un retour à la Juventus.

Depuis le début de saison, Moise Kean revit au PSG. En attestent ses 14 buts toutes compétitions confondues. Le jour et la nuit par rapport à l’exercice précédent à Everton pour l’Italien, où il n’a pas su avoir le même impact qu’à la Juventus ou au PSG. Prêté par les Toffees jusqu’à la fin de la saison, Kean ne pourrait rester au Paris Saint-Germain que si le club de la capitale se mettait d’accord avec la direction d’Everton pour un nouveau prêt ou un transfert définitif puisqu’aucune option d’achat n’a été incluse dans le prêt. Par ailleurs, la Juventus n’aurait pas perdu de vue le joueur qu’elle a formé et aimerait le voir revenir à Turin. Un sentiment réciproque au sein du clan Moise Kean.

Moise Kean ouvert à un retour à la Juventus !