Mercato - Real Madrid : L’heure est au sacrifice pour Florentino Pérez…

Publié le 22 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez pourrait bien être contraint de libérer certains joueurs disposant d’un gros contrat sur le plan financier afin d’avoir les liquidités nécessaires pour recruter les gros noms souhaités.

Que ce soit cet hiver ou l’été dernier, le Real Madrid n’a enregistré aucune arrivée pour renforcer l’effectif de Zinedine Zidane. Frappé de plein fouet par la crise financière liée au Covid-19, le club merengue a choisi de dégraisser la masse salariale de son effectif en prêtant des joueurs et en en vendant d’autres. La cause ? Renflouer ses caisses dans l’optique de se montrer actif lors du mercato d’été de 2021 au cours duquel le Real Madrid serait susceptible de recruter un attaquant de classe mondiale tel qu’Erling Braut Haaland ou encore Kylian Mbappé. Néanmoins, pour ce faire, le Real Madrid devrait poursuivre son dégraissage, quitte à prendre une décision drastique ?

Libérer des joueurs sous contrat pour attirer des stars ?