Mercato - Real Madrid : Raiola a tout prévu pour Haaland

Publié le 21 février 2021 à 9h00 par A.C.

Mino Raiola sera aux commandes de l’opération Erling Haaland, qui attise de plus en plus de convoitises.

Grand acteur de la victoire du Borussia Dortmund sur le FC Séville, lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), Erling Haaland fait beaucoup parler de lui. Le prodige norvégien rivalise avec Kylian Mbappé en précocité et, logiquement, intéresse les plus grands clubs au monde. Le Real Madrid est au premier rang, mais Haaland semble également avoir attiré l’attention du FC Barcelone, de la Juventus et des grandes écuries de Premier League.

Le Real Madrid... ou Manchester United ?

Il semble que Mino Raiola ait déjà tout préparé pour le prochain transfert d’Erling Haaland. A en croire Duncan Castle, le Real Madrid serait une destination appréciée par l’agent italo-néerlandais. Selon le journaliste britannique, il ne faut toutefois pas totalement écarter Manchester United. Compatriote de l’attaquant norvégien Ole Gunnar Solskjaer souhaiterait en effet le convaincre de le rejoindre à Old Trafford. Seul hic, Raiola ne semble pas vraiment entretenir d’excellentes relations avec l’entraineur mancunien, depuis la polémique autour de Paul Pogba.