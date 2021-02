Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : De gros sacrifices pour Erling Braut Haaland ?

Publié le 20 février 2021 à 19h00 par La rédaction

Le Real Madrid a des envies de se renforcer cet été. Très intéressés par Erling Haaland, les Merengue en auraient fait leur priorité. Mais pour l’attirer, le club madrilène va d’abord devoir se séparer de certains joueurs.

Cet été, le Real Madrid a prévu de grandes choses lors du mercato estival. S’ils sont intéressés par Kylian Mbappé, les Merengue auraient fait d’Erling Haaland leur priorité. Le Norvégien empile les buts avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée et il est très naturellement considéré comme un futur très grand numéro 9. Ainsi, le Real Madrid aimerait que le joueur de 20 ans devienne le successeur d’un Karim Benzema qui se rapproche plus de sa fin de carrière que du début. Mais Haaland a un coût, certes moins élevé que Mbappé, mais important tout de même. L’attaquant dispose d’une clause libératoire de 75M€, et les Merengue espèrent miser dessus avant que le joueur ne prolonge son contrat avec Dortmund.

Une salve de départs pour accueillir Haaland