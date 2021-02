Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez connait le coupable de l’échec Haaland...

Sans Mino Raiola, Erling Haaland aurait pu porter le maillot du Real Madrid à l’heure actuelle.

Depuis deux ans, Erling Haaland ne cesse plus de progresser. L’attaquant a en effet rejoint le RB Salzbourg en janvier 2019, en provenance du club norvégien de Molde, pour près de 8M€. Seulement un an plus tard, il est transféré au Borussia Dortmund pour 20M€. Désormais, son prix a explosé ! Le site spécialisé Transfermarkt évalue en effet Haaland à 110M€ et les plus grands clubs d’Europe s’intéressent à lui. C’est notamment le cas du Real Madrid. A la recherche de nouvelles têtes d’affiche, Florentino Pérez en pincerait pour le serial buteur de 20 ans, qui a marqué 25 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Raiola a mis des bâtons dans les roues du Real Madrid