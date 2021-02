Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a identifié son principal danger dans le dossier Haaland !

Publié le 21 février 2021 à 10h00 par D.M.

Intéressé par Elring Braut Haaland, le Real Madrid devra affronter la concurrence venue de Premier League. Chelsea et les deux clubs mancuniens auraient également ciblé l’attaquant du Borussia Dortmund.

Mais jusqu’où s’arrêtera Erling Braut Haaland ? Auteur d'un doublé en Ligue des champions face au FC Séville ce mercredi, l’attaquant norvégien a récidivé ce samedi en Bundesliga. Face à Schalke 04, le joueur de 20 ans a inscrit son seizième et dix-septième but de la saison en championnat. Une nouvelle prestation majuscule qui a dû impressionner les nombreuses équipes intéressées par le joueur du Borussia Dortmund. Ce samedi, Mundo Deportivo indiquait que le FC Barcelone aurait coché le nom d’Erling Braut Haaland, mais n’a pas les moyens de passer à l’action dans ce dossier. Et c’est bien un autre club espagnol qui pourrait s’attacher les services du prodige.

Le Real Madrid devra affronter la concurrence d'équipes de Premier League