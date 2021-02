Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Erling Braut Haaland reçoit un message fort du Barça !

Publié le 21 février 2021 à 5h30 par T.M.

Outre le Real Madrid, le FC Barcelone penserait également à Erling Braut Haaland. Et Ronald Koeman s’est d’ailleurs prononcé sur le buteur du Borussia Dortmund.

A 20 ans, Erling Braut Haaland n’en finit plus d’impressionner. De quoi forcément intéresser les plus grands clubs européens. Et lors du prochain mercato estival, la bataille pourrait être rude pour le buteur du Borussia Dortmund, surtout entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’Haaland est annoncé dans le viseur merengue, mais depuis peu, ce sont les Blaugrana qui sont venus se mêler à la lutte. A la recherche d’un buteur, le Barça voudrait donc s’offrir Erling Braut Haaland.

« Attendre pour savoir qui sera le président »