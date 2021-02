Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barça... Raiola a un plan XXL pour Haaland !

Publié le 21 février 2021 à 0h00 par A.C.

Mino Raiola, agent d’Erling Haaland, semble déjà avoir tout prévu pour l’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Avec le crépuscule de l’ère Messi-Ronaldo, deux joueurs semblent pouvoir prendre la succession. Il s’agit de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, qui ont d’ailleurs brillé lors des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. La star du Paris Saint-Germain est sous contrat jusqu’en 2022, mais Leonardo est prêt à tout pour le prolonger. Son homologue a toutefois une situation beaucoup plus simple, puisque le Borussia Dortmund semble moins propice que le PSG à résister à des offres pharaoniques pour son prodige. Sans oublier que son agent n’est autre que Mino Raiola...

Raiola prépare une vente à plus de 100M€ pour Haaland