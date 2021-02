Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’a changé pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que la presse espagnole assure qu’Erling Braut Haaland est passé devant Kylian Mbappé dans la hiérarchie merengue pour l’été prochain, l’attaquant du PSG serait toujours tout en haut de la liste des transferts du Real Madrid.

Et si le PSG parvenait à respirer dans le feuilleton Kylian Mbappé grâce à Erling Braut Haaland ? Alors que le champion du monde tricolore ne se montrerait toujours pas prêt à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, le Real Madrid ne compterait pas pour autant tout tenter pour s’attacher ses services à l’intersaison. En effet, en raison de la situation économique du club merengue, le Real Madrid privilégierait une offensive pour Erling Braut Haaland selon la presse ibérique, qui sera moins cher au niveau du salaire et de l’indemnité du transfert. Le plan de la Casa Blanca serait de revenir à la charge pour l’attaquant du PSG à l’été 2022. Néanmoins, le Real Madrid n’aurait pas totalement changé ses plans.

Mbappé, priorité absolue du Real Madrid